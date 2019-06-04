Старрідж і Морено покинули Ліверпуль

Даніель Старрідж і Альберто Морено більше не є гравцями Ліверпуля.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті повідомив, що Даніель Старрідж і Альберто Морено більше не є гравцями "червоних". В обидвох футболістів завершився контракт.

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Старрідж перейшов до мерсисайдців з Челсі взимку 2013 року, Морено – влітку 2014 року. Обидва встигли виграти з командою Лігу чемпіонів у сезоні 2018/19.

В АПЛ Ліверпуль за підсумками цього сезону посів 2 місце в турнірній таблиці, поступившись Манчестер Сіті.

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