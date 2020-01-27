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Старріддж отримав пропозицію повернутися в АПЛ

21:52 294 Читать на русском
Старріддж отримав пропозицію повернутися в АПЛ
Даніель Старрідж / Getty Images

Нападник Трабзонспора Даніель Старрідж незабаром може повернутися на батьківщину.

Астон Вілла зацікавлена у запрошенні колишнього форварда Ліверпуля, інформує Fanatik.

Астон Вілла підписала форварда Генка Саматту

Бірмінгемці готові заплатити 4,2 млн фунтів за переможця Ліги чемпіонів, який лише пів року тому приєднався до Трабзонспора. Основний форвард "вілланів" Веслі зазнав важкої травми, тому головний тренер команди Дін Сміт продовжує шукати підсилення для атаки. Наразі Астон Вілла перебуває близько до зони вильоту АПЛ – всього два очки відриву від 18 місця.

За шість місяців у Трабзонспорі Старрідж встиг провести 13 матчів, у яких відзначився 7 голами і 4 асистами.

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Англія Трабзонспор Трабзонспор Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Даніель Старрідж Даніель Старрідж Астон Вілла Астон Вілла
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