Старріддж отримав пропозицію повернутися в АПЛ

Нападник Трабзонспора Даніель Старрідж незабаром може повернутися на батьківщину.

Астон Вілла зацікавлена у запрошенні колишнього форварда Ліверпуля, інформує Fanatik.

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Бірмінгемці готові заплатити 4,2 млн фунтів за переможця Ліги чемпіонів, який лише пів року тому приєднався до Трабзонспора. Основний форвард "вілланів" Веслі зазнав важкої травми, тому головний тренер команди Дін Сміт продовжує шукати підсилення для атаки. Наразі Астон Вілла перебуває близько до зони вильоту АПЛ – всього два очки відриву від 18 місця.

За шість місяців у Трабзонспорі Старрідж встиг провести 13 матчів, у яких відзначився 7 голами і 4 асистами.

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