Станковіч очолив Црвену Звезду

Сербський клуб оголосив про призначення головного тренера.

Легендарний півзахисник міланського Інтера і збірної Сербії Деян Станковіч очолив сербську Црвену Звезду, повідомляє офіційний сайт клубу. 41-річний фахівець підписав з клубом угоду терміном на два роки. Попередній наставник команди Владан Мілоєвіч покинув Црвену Звезду 19 грудня.

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Нагадаємо, Станковіч розпочав професіональну кар’єру футболіста у 1994 році саме у Црвені Звезді. Щодо тренерської діяльності – робота у сербській команді стане першим самостійним досвідом Деяна. Раніше він працював асистентом головного тренера в Удінезе (2014-2015) та Інтері (2015-2016). Останнім місцем роботи новоспеченого наставника була молодіжна академія міланського Інтера.

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