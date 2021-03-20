"Думаю, у Едена попереду довгий, довгий, довгий шлях до Євро. Мені здається, що питання з травмою вирішиться набагато раніше, ніж почнеться Євро-2020, але відповідь ми отримаємо тільки тоді, коли Азар буде відновлюватися день за днем.

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У нас немає конфлікту з Реалом. Азар стане найкращим гравцем Євро. Він ніколи раніше не травмувався протягом кар'єри. Це щось нове, справжній шок. Є невизначеність, але я впевнений, що ми зможемо побачити найкращого Азара задовго до Євро", – поділився Мартінес у коментарі Marca.

У нинішньому сезоні Еден провів лише 636 хвилин у всіх турнірах і забив 3 м'ячі. Влітку 2019-го Реал віддав за нього Челсі 115 млн євро плюс бонуси.

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