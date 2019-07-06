Стандард – Олександрія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Відеоогляд результативної нічиєї Олександрії у протистоянні з бельгійським Стандардом.

Міжсезоння-2019, товариський матч

Стандард – Олександрія – 2:2

Голи: Карсела-Гонсалес,12, Лестьєн, 64 – Довгий, 18, Третьяков, 34

Олександрія – Дуйсбург – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Команда Володимира Шарана продовжує підготовку до сезону 2019/2020. Поєдинок бронзових призерів чемпіонатів України та Бельгії завершився результативним миром. Суперники обмінялися перемогами у кожному з таймів. Спочатку Олександрія вирвала перемогу у першій половині зустрічі, а потім Стандард відповів мінімальною перевагою у другій – 2:2.