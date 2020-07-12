Стам зганьбився в дебютному матчі на посаді тренера Цинциннаті

Наставник американського Цинциннаті Яп Стам невдало розпочав свою тренерську кар'єру на новому місці.

Цинциннаті під керівництвом Япа Стама розгромно поступився Коламбус Крю (0:4) в дебютному матчі нідерландця в американській першості.

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Цікаво, що в наступному турі МЛС відбудеться своєрідне нідерландське дербі – команда Стама протистоятиме Аталанті Юнайтед, яку очолює Франк де Бур.

Нагадаємо, Яп Стам нещодавно очолив американський Цинциннаті, а до цього працював із нідерландським Фейєнордом.

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