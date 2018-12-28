Стам став головним тренером Зволле

Легендарний екс-захисник Манчестер Юнайтед та збірної Нідерландів Яп Стам очолив Зволле.

Зволле на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Япа Стама головним тренером команди. Угода розрахована на півтора року.

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Саме Зволле став першим клубом у професіональній кар'єрі 46-річного голландця, який захищав кольори клубу в сезоні 1992/93. З 2011 по 2013 рік Стам працював у тренерському штабі команди.

Яп Стам відомий виступами в Манчестер Юнайтед, у складі якого ставав чемпіоном АПЛ та вигравав Лігу чемпіонів. Також виступав за ПСВ, Мілан, Лаціо та інші клуби.

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