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Стам офіційно звільнений з Фейєнорда

22:41 327 Читать на русском
Стам офіційно звільнений з Фейєнорда
Яп Стам / Sky Sports

Після провального старту сезону Яп Стам подав у відставку з посади головного тренера роттердамського Фейєнорда.

Під керівництвом Стама гранд нідерландського футболу дуже невдало почав новий сезон – команда набрала лише 14 очок в 11 турах Ередивізі і зараз перебуває на 12 місці.

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"Я багато і довго думав про це рішення і прийшов до висновку, що для клубу, гравців і мене буде краще, якщо я піду", – цитує Стама офіційний сайт Фейєнорда.

Зазначимо, що після розгромної поразки від Аякса фанати Фейєноорда закидали автобус команди піротехнікою, вимагаючи відставки головного тренера.

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Теги
Нідерланди Яп Стам Яп Стам Фейєнорд Фейєнорд
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