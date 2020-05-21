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Стам очолить клуб МЛС

15:17 95 Читать на русском
Стам очолить клуб МЛС
Яп Стам

Легендарний екс-захисник Манчестер Юнайтед, Мілана та збірної Нідерландів Яп Стам стане головним тренером Цинциннаті.

Стам от-от очолить ФК Цинциннаті. Агент тренера повідомив, що всі деталі вже залагоджені, а угода між сторонами підписана, запевняє видання Sporza.

Нідерландський фахівець отримав контракт на 1,5 року з опцією продовження ще на один сезон. Через закриті кордони поки що не зрозуміло, коли Стам зможе вилетіти в США та розпочати роботу з командою.

Раніше екс-захисник Манчестер Юнайтед тренував Редінг, Зволле та Фейєнорд. У жовтні минулого року Стам подав у відставку з посади головного тренера роттердамців через поганий старт сезону.

МЛС зупинилася в березні під впливом пандемії коронавірусу. Цинциннаті після двох турів не набрав жодного очка. Коли американський чемпіонат відновиться – ще не зрозуміло.

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Теги
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