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Стало відомо, за скільки Ювентус готовий викупити назад Погба, – Tuttosport

23:10 16 Читать на русском
Стало відомо, за скільки Ювентус готовий викупити назад Погба, – Tuttosport
Поль Погба / соцмережі

Туринський Ювентус розглядає можливість зворотнього викупу півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба має всі шанси повернутись у Ювентус. За інформацією Tuttosport, туринський клуб готовий заплатити за француза 80 млн євро.

Інтер збирається перехопити Погба в Ювентуса й готовий віддати одну зі своїх зірок

Нагадаємо, хавбек виступав за "б'янконері" з 2012 по 2016 роки і 4 рази ставав переможцем Серії А.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед не буде відпускати Погба в січні.

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Італія
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