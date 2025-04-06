Х-акаунт Football Meets Data підготував таблицю із сумами, які заробили усі учасники єврокубків в нинішньому сезоні. Всього представники України заробили понад 55 мільйонів євро.

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Найбільше збагатився донецький Шахтар, який заробив 41,305 мільйони євро. "Гірники" отримали бонус розміром 18,62 мільйонів за участь в Лізі чемпіонів, ще 14,85 мільйонів склав так званий компонент цінності. Завдяки результатам ( 2 перемоги, 1 нічия) Шахтар отримав 4,9 мільйони, а також 2,94 млн за 27-ме підсумкове місце у турнірній таблиці.

Динамо, яке не змогло кваліфікуватися до основного етапу Ліги чемпіонів та грало в Лізі Європи, заробило 12,862 мільйони. Кривбас за виступи в єврокубках отримав 1,101 млн, а Полісся – 0,525 млн.

Нагадаємо, у наступному сезоні Україну в єврокубках представлятимуть чотири команди. Чемпіон країни починатиме євросезон з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У Лізі Європи українська команда гратиме в першому раунді кваліфікації. Ще дві команди починатимуть свої виступи з другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій.

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