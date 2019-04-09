Марлос вилетів на тривалий період – відомі терміни відновлення

Півзахисник Шахтаря Марлос переніс операцію і вже не зіграє в цьому сезоні.

30-річний півзахисник Шахтаря і збірної України з футболу Марлос пропустить близько шести тижнів після перенесеної операції, передає офіційний сайт ФК Шахтар. Таким чином, гравець пропустить кінцівку сезона.

Марлос був прооперований в Барселоні – гравець ризикує не зіграти до кінця сезону

Протягом сезону Марлоса турбували болі в області паху, в зв'язку з чим було потрібно хірургічне втручання. 9-го квітня півзахисник "помаранчево-чорних" був прооперований в Барселоні.

У поточному сезоні Марлос провів за Шахтар 24 матчі у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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