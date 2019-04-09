toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІВЕРПУЛЬ - ПОРТУ

Марлос вилетів на тривалий період – відомі терміни відновлення

9 квітня 22:42 470 Читать на русском
Марлос вилетів на тривалий період – відомі терміни відновлення
Марлос / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Марлос переніс операцію і вже не зіграє в цьому сезоні.

30-річний півзахисник Шахтаря і збірної України з футболу Марлос пропустить близько шести тижнів після перенесеної операції, передає офіційний сайт ФК Шахтар. Таким чином, гравець пропустить кінцівку сезона.

Марлос був прооперований в Барселоні – гравець ризикує не зіграти до кінця сезону

Протягом сезону Марлоса турбували болі в області паху, в зв'язку з чим було потрібно хірургічне втручання. 9-го квітня півзахисник "помаранчево-чорних" був прооперований в Барселоні.

У поточному сезоні Марлос провів за Шахтар 24 матчі у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

Шахтар – Динамо: янголи і демони Гармаша з Мораєсом, океан жовтих, 2 вилучення, реванш за 2015-й та дивовижні цифри

Infelizmente tive que passar por uma Cirurgia na região do Púbis e adutores, muito bem sucedida por sinal, vinha jogando com uma dor muito forte há 8 meses que estava me impossibilitando de jogar e treinar a 100% e tive que optar pela intervenção Cirúrgica. Apenas as pessoas próximas sabiam o sofrimento e a tristeza que isso estava me causando por não poder ajudar da maneira que eu queria meus companheiros dentro do campo, mas prometo voltar ainda mais forte para eu poder ajudar o Shakhtar a conseguir todos os objetivos, espero voltar logo para dentro do campo e fazer aquilo que mais Amo. К сожалению, мне пришлось перенести операцию. На протяжении восьми месяцев я играл с сильной болью, мне пришлось согласиться на операцию". "Лишь близкие люди знали о моей боли и грусти, которое это вызывало у меня. Я не мог помогать своим партнерам по команде на все 100%, но обещаю вернуться сильнее, чтобы помочь Шахтеру достичь всех поставленных целей

Допис, поширений Marlos Romero Bonfim (@marlosbonfim)

Теги
Головне Марлос Марлос Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
37
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук