Стало відомо, на якому матчі в УПЛ вперше застосують систему VAR

Перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов розповів, коли в українській першості офіційно дебютує відеоасистент арбітра.

"Після того як Динамо й Ворскла узгодили між собою, що їхня зустріч у 19-му турі відбудеться не 23 лютого, як планувалося спочатку, а 22-го, можна говорити про те, що саме цей матч стане першим, історичним поєдинком УПЛ, на якому буде застосовано систему VAR.

УАФ отримала дозвіл на використання VAR в онлайн-режимі

Як відомо, Українська асоціація футболу повністю профінансувала впровадження системи VAR в Україні, але поки що у нас є можливість використовувати її лише в одному поєдинку в ігровий день. До слова, 23-го числа VAR буде введена в експлуатацію вже на матчі Шахтар – Десна. У будь-якому випадку, можна говорити, що ініціативу президента УАФ Андрія Павелка щодо впровадження VAR реалізовано, український футбол крокує в ногу із часом", – сказав Протасов у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, зараз в УАФ є лише один шестимісний VAR-фургон, який буде обслуговувати матчі. Спеціальна комісія на кожен тур вибиратиме два поєдинки, в яких буде працювати фургон. Головне тут відстань – не більше 500 км між містами, де будуть проходити ці матчі. Також поєдинки повинні відбуватися у різні дні.

Фургон на шістьох, обмеження в 500 кілометрів, помилки повністю не зникнуть – як працюватиме VAR в Україні