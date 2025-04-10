Догравання матчу 21-го туру чемпіонату України між Кривбасом та Лівим Берегом відбудеться 7 травня, початок поєдинку – о 13:00, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Втім, командам фактично доведеться провести повний матч, адже через повітряну тривогу гру було перервано вже на другій хвилині.

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Перенесений поєдинок 5-го туру чемпіонату між Кривбасом та Шахтарем пройде 16 квітня, початок матчу – о 14:00. Гру було зупинено на 50-й хвилині за рахунку 1:0 на користь "гірників". Варто відзначити, що Кривбас є єдиною командою чемпіонату України у якої є два матчі в запасі.

Наразі підопічні Юрія Вернидуба посідають 5-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ з 35-ма очками. У наступному поєдинку чемпіонату Кривбас зіграє у Кривому Розі проти київського Динамо, початок зустрічі – о 13:00.

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