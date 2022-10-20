Зустріч між двома лідерами АПЛ відбудеться на початку 2023 року.

Матч 12-го туру АПЛ між Арсеналом та Манчестер Сіті буде зіграний на початку 2023 року. Про це повідомляє City Xtra, посилаючись на Amazon Prime.

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Нагадаємо, що цей поєдинок мав відбутися 19 жовтня. Однак після смерті королеви Великобританії Єлизавети II зустріч двох найкращих команд чемпіонату цього сезону було перенесено через щільність графіка.

Після десяти стартових турів Арсенал лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Англії з 27 очками в активі. Манчестер Сіті йде другим, відстаючи від "канонірів" на чотири бали.

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