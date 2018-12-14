Стало відомо, коли Роналду має з'явитись в іспанському суді для ратифікації угоди про сплату податків

Іспанський суд призначив дату, у яку форвард Ювентуса Кріштіану Роналду має з'явитись для ратифікації угоди, за якою футболіст повинен сплатити приховані 14,7 млн євро, а також додатковий штраф.

Кріштіану Роналду з'явиться в іспанському суді 13 січня 2019 року для ратифікації угоди про сплату штрафу після того, як португалець приховав від податкової служби 14,7 млн євро, повідомляє AS.

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Нагадаємо, за рішенням суду форвард Ювентуса отримав штраф у розмірі 18,8 млн євро і 2 роки в'язниці умовно. Пізніше податкова повернула португальцю 2 млн євро.

Цього тижня схожа історія трапилась зі співвітчизником Кріштіану Фабіо Коентрау, який також ухилявся від сплати податків.

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