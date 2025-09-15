– Чи є якісь новини щодо Мудрика? Про скорочення дискваліфікації вам щось відомо? Вже не чотири роки?

– Ну бачите, я одразу казав, що чотири роки дискваліфікації, напевно, не буде. Я думаю, що цей сезон Мудрик ще пропустить і почне тренуватись не раніше весни (2026 року – прим.).

Наскільки я розумію, як будуть розгортатися події з апеляціями й всіма цими моментами – десь до двох років, думаю, йому доведеться пропустити, – повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі своєї програми на YouTube.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест наприкінці 2024 року і відтоді не з'являвся на полі у складі Челсі. Влітку після відкриття проби B Футбольна асоціація Англії офіційно висунула українцю звинувачення у порушенні антидопінгових правил.

