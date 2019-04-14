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Манчестер Юнайтед визначився з новим капітаном команди на наступний сезон

10:19 487 Читать на русском
Манчестер Юнайтед визначився з новим капітаном команди на наступний сезон
Погба та Лінгард / ФК МЮ

Півзахисник "червоних дияволів" Поль Погба, найімовірніше, буде капітаном Манчестер Юнайтед у наступному сезоні.

Як стало відомо The Sun, керівництво манкуніанського клубу має намір запропонувати французькому хавбеку Полю Погба капітанську пов'язку у новому сезоні.

Дубль Погба у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вест Хем

Зазначається, що таким чином у Манчестері хочуть покласти край чуткам про можливий трансфер 26-річного гравця в Реал, адже "червоні дияволи" дуже хочуть, аби Погба твердо вирішив залишитися на Олд Траффорд.

Раніше головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер повідомив, що Антоніо Валенсія, який є капітаном команди зараз, покине клуб влітку і манкуніанці будуть мати нового капітана.

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Теги
Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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