В інших країнах теж можна подивитися матчі УПЛ. Вартість перегляду однієї гри – 2 долари/євро.

УПЛ офіційно повідомила про те, що, починаючи з 12 серпня, матчі чемпіонату України можна буде переглянути і за кордоном. Про це пише прес-служба організації.

Де дивитися чемпіонат України 2023/24 – офіційне рішення УПЛ щодо телепулу

Трансляції будуть доступні на відеосервісі MEGOGO за системою PPV (плата за перегляд кожного матчу окремого). Вартість перегляду одного матчу становитиме 2 долари/євро.

Найближчим часом аналогічний режим перегляду матчів УПЛ стане доступним і на YouTube. Також УПЛ обіцяє найближчим часом надати можливість передплати за межами України на весь пакет матчів команд, які входять до телепулу. Вартість такого пакета поки що не називається.

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