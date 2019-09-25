Тренер Альбасете пояснив відсутність Зозулі в останньому матчі

Німеччина — 15:30 695
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"Ігри престолів": Барселона та Баварія реагують на конфлікт Нойєра і тер Штегена, а збірній Німеччини загрожує бойкот
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Вернидуб повертається: три варіанти імені Динамо, дербі проти Реброва чи вихід на Балкани – яку команду обере тренер?Сергій Тищенко — 13:00 12620
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