Тренер Альбасете пояснив відсутність Зозулі в останньому матчі

Головний тренер Альбасете Луїс Мігель Раміс після домашньої перемоги його команди над Малагою розповів чому український форвард Роман Зозуля не потрапив навіть у заявку на матч.

Наставник іспанського клубу повідомив, що Зозуля має певні проблеми зі здоров’ям, напередодні матчу відчував дискомфорт і його станом здоров'я вирішили не ризикувати.

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"У Романа є ризик травми. Ми оцінили ситуацію і дали йому відпочити", – цитує головного тренера Альбасете Луїса Мігеля Раміса офіційний сайт клубу.

Додамо, що Альбасете Зозулі після 7 матчів посідає 6 місце в турнірній таблиці Сегунди.

Зозуля допоміг Альбасете вперше перемогти на виїзді в Сегунді 2019/20 – українець став героєм матчу