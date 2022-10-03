Вболівальники залишилися незадоволені тим, що гравці туринської команди не підійшли до трибун подякувати їм за підтримку.

Ювентус зумів перервати п'ятиматчеву серію без перемог у матчі з Болоньєю – суперник був розгромлений з рахунком 3:0. Але після фінального свистка тифозі "Старої синьйори" все одно освистали власну команду. Як інформує Corriere dello Sport, причина критики була в тому, що гравці Юве не підійшли до трибун, щоб подякувати вболівальникам за підтримку.

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Після фінального свистка тіфозі Ювентуса з Курви Норд кликали гравців команди до себе, але футболісти проігнорували ці заклики та швидко зникли у підтрибунному приміщенні. "Після важкого періоду настає довгоочікувана перемога, а ви навіть не святкуєте її зі своїми вболівальниками, мені бракує слів", – написав один із уболівальників Ювентуса у соціальних мережах.

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