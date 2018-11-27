Стало відомо, чому Буяльський не полетів разом з Динамо в Астану

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський не допоможе своїй команді в матчі 5 туру Ліги Європи проти Астани.

Буяльського не було серед футболістів, які вирушили в Астану, через м'язову травму, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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За інформацією видання, Віталій пошкодив стегно і орієнтовно пропустить мінімум два тижні. Можливо, він встигне відновитися лише до останнього матчу киян в цьому році, 13 грудня з Яблонцем в Лізі Європи.

Поєдинок Астана – Динамо відбудеться у четвер, 29 листопада. Після 4 турів обидві команди набрали по 8 очок та очолюють групу K.

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