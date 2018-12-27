Стало відомо, чому Беріч не перейшов у Динамо

Світ — 26 груд 1580
-
Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року
-
Яремчук віддав асист за Гент, ставши співавтором диво-голу у ворота Генка МаліновськогоБельгія — 26 груд 1285
-
Манчестер Сіті сенсаційно програв Лестеру та опустився на 3 місце в АПЛ – конкурент Зінченка був вилученийАнглія — 26 груд 5832
-
Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл та відірвався від Манчестер Сіті на 7 очокАнглія — 26 груд 671
-
Екс-зірка Шахтаря як розмінна монета гранда та ще 8 сенсаційних переходів, які можуть підірвати трансферний ринок взимкуСвіт — 26 груд 8254
Всі новини