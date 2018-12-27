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Стало відомо, чому Беріч не перейшов у Динамо

09:57 1080 Читать на русском
Стало відомо, чому Беріч не перейшов у Динамо
Роберт Беріч / Соцмережі

Агент Роберта Беріча, який міг перейти в Динамо, Амір Ружніч розповів, чому нападник не перейшов у київський клуб.

"У серпні Беріч отримав пропозицію від київського Динамо, але Сент-Етьєн не дозволив йому піти. У той же час нам сказали, що Роберту буде запропонований новий дворічний контракт, але з того часу нам не надходило офіційної пропозиції з цього приводу.

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Роберт хоче залишитися в Сент-Етьєні, йому подобається в цьому клубі і він відкритий до переговорів", – цитує агента футболіста Ружніча Le10Sport.

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Теги
Динамо Динамо Сент-Етьєн Сент-Етьєн Трансфери Динамо Київ Роберт Беріч Роберт Беріч
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