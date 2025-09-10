Екс-нападник Динамо Владислав Ванат зможе дебютувати в Жироні уже 14 вересня у грі четвертого туру Ла Ліги проти Сельти.

Український новачок Жирони Владислав Ванат може оформити свій дебют за каталонців у неділю, 14 вересня, повідомляє Diario AS.

23-річний форвард разом із Домініком Ліваковічем та Аззедіном Унаї пройдуть експрес-передсезоння під керівництвом Мічела і, ймовірно, зіграють проти Сельти в четвертому турі Ла Ліги.

Іспанський наставник готовий кинути усіх трьох новачків команди у бій одразу, адже вони мають великий досвід у своїх збірних.

Нагадаємо, що Жирона після трьох турів йде на останньому місці в турнірній таблиці Ла Ліги.

