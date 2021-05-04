"Зараз мені дуже подобається концепція і підхід Луческу до тренувань Динамо. Звичайно, те, що роблять фанати, мені не дуже зрозуміле, але це не моя справа. Людина прийшла на роботу і чудово її виконує.

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Динамо класно показує себе в матчах, вони молодці. Справді, стало менше тупої фізики, де ти повинен бігти до останнього, а потім колінні чашечки собі оперувати. Дуже розумний підхід до тренувань. Луческу-тренер мені дуже подобається", – зізналась Марія в інтерв'ю SportArenaTV.

До слова, Мірча та його тренерський штаб вже у першому сезоні завоювали з Динамо Суперкубок України та золоті медалі чемпіонату. 13 травня кияни можуть ще й здобути національний Кубок – у фіналі вони зустрінуться зі Зорею.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу