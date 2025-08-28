За підсумками кваліфікації Ліги чемпіонів став відомий повний список учасників основного етапу турніру. Найбільше представництво отримала Англія – 6 команд. Іспанія буде представлена 5 учасниками, а Італія та Німеччина делегують по 4 клуби.

Трубін вийшов у основний етап ЛЧ, вшосте поспіль зігравши без пропущених голів – Бенфіка відправила Моурінью в ЛЄ

Францію представлять три команди, тоді як Нідерланди, Португалія та Бельгія делегували в турнір по два учасники. Найменше представництво (по одній команді) отримали такі країни як Чехія, Туреччина, Греція, Норвегія, Данія, Кіпр, Азербайджан і Казахстан.

Всі учасники Ліги чемпіонів:

Ліверпуль

Арсенал

Манчестер Сіті

Челсі

Ньюкасл

Тоттенхем

Наполі

Інтер

Аталанта

Ювентус

Барселона

Реал

Атлетіко

Атлетік

Вільяреал

Баварія

Байєр

Айнтрахт Ф

Борусія Д

ПСЖ

Марсель

Монако

ПСВ

Аякс

Спортінг

Бенфіка

Уніон Сент-Жилуаз

Брюгге

Галатасарай

Славія

Буде-Глімт

Олімпіакос

Копенгаген

Пафос

Карабах

Кайрат

Жеребкування основного етапу ЛЧ відбудеться в четвер, 28 серпня. Початок – о 19:00.

