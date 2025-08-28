Визначилися всі учасники основного етапу Ліги чемпіонів: повний список з 36 клубів
36 команд забрали свої квитки до основного етапу Ліги чемпіонів 2025/26.
За підсумками кваліфікації Ліги чемпіонів став відомий повний список учасників основного етапу турніру. Найбільше представництво отримала Англія – 6 команд. Іспанія буде представлена 5 учасниками, а Італія та Німеччина делегують по 4 клуби.
Францію представлять три команди, тоді як Нідерланди, Португалія та Бельгія делегували в турнір по два учасники. Найменше представництво (по одній команді) отримали такі країни як Чехія, Туреччина, Греція, Норвегія, Данія, Кіпр, Азербайджан і Казахстан.
Всі учасники Ліги чемпіонів:
Ліверпуль
Арсенал
Манчестер Сіті
Челсі
Ньюкасл
Тоттенхем
Наполі
Інтер
Аталанта
Ювентус
Барселона
Реал
Атлетіко
Атлетік
Вільяреал
Баварія
Байєр
Айнтрахт Ф
Борусія Д
ПСЖ
Марсель
Монако
ПСВ
Аякс
Спортінг
Бенфіка
Уніон Сент-Жилуаз
Брюгге
Галатасарай
Славія
Буде-Глімт
Олімпіакос
Копенгаген
Пафос
Карабах
Кайрат
Жеребкування основного етапу ЛЧ відбудеться в четвер, 28 серпня. Початок – о 19:00.
