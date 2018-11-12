Стали відомі терміни відновлення Начо та Каземіро

Захисник Реала Начо вибув на 2 місяці, тоді як Каземіро пропустить 3 тижні.

Стало відомо, скільки часу Реал не зможе розраховувати на захисника Начо та півзахисника Каземіро.

Сельта – Реал Мадрид – 2:4 – відео голів та огляд матчу

За інформацією офіційного сайту "вершкових", іспанець вибув на 2 місяці і зможе зіграти вже в 2019 році, тоді як пошкодження бразильця виявилось легшим і він пропустить 3 тижні. Також серед травмованих захисник Серхіо Регілон, термін його відновлення наразі невідомий. Усі травмувались у матчі 12 туру Ла Ліги проти Сельти (4:2).

Реал після 12 турів має 20 очок і перебуває на 6 сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги.