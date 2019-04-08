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Стали відомі прізвища екс-арбітра та футболіста, які намагались організувати договірний матч Зорі U-21

11:08 1829 Читать на русском
Стали відомі прізвища екс-арбітра та футболіста, які намагались організувати договірний матч Зорі U-21
Поліція впіймала на гарячому організаторів договірного матчу в Запоріжжі

Програма "Профутбол" назвала прізвища осіб, які були посередниками у справі спроби організувати договірний матч між Зорею U-21 та Динамо U-21.

За інформацією журналістів, посередниками у цій справі стали екс-футболіст Сергій Кобзев та колишній рефері В'ячеслав Молотокас. Зокрема, перший був затриманий співробітниками правоохоронних органів під час передачі грошей.

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Керівництво Зорі вирішило нагородити гравців, які відмовилися "здавати" матч, премією. Зазначимо, що Кобзев грав у клубах, які представляли нижчі дивізіони чемпіонату України, а Молотокас був відсторонений від суддівства за спробу підкупу гравців Карпат U-19.

Нагадаємо, гроші пропонували гравцям луганської Зорі U-21. Дублери команди Юрія Вернидуба 2 квітня мали провести поєдинок проти київського Динамо U-21. Матч зрештою відбувся й завершився перемогою киян (1:3). Поліція впіймала на гарячому організаторів договірного матчу на початку квітня.

Теги
Зоря Зоря Динамо U-21 Динамо U-21 Договірні матчі
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