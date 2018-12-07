Стали відомі причини падіння гелікоптера президента Лестера

Оприлюднено ключову причину падіння гелікоптера, в якому перебував президент Лестера Вішай Шрівадданапрабха.

Британське управління з розслідування авіаційних подій (AAIB) заявило, що причиною трагедії стало від'єднання педалей кокпіту від ротора у хвості гелікоптера, після чого пілот втратив контроль над керуванням, повідомляє Sky Sports.

Останній політ мільярдера: яким був Вішай Шрівадданапрабха – творець чемпіонського Лестера

Нагадаємо, 27 жовтня по завершенні матчу 10 туру АПЛ Лестер – Вест Хем вертоліт із власником "лисиць" Вішаєм Шрівадданапрабхою злетів з поля стадіону Кінг Пауер, проте за кілька секунд впав на парковку біля арени. Всі п'ятеро людей, які перебували на борту, загинули.

Шрівадданапрабха, який загинув внаслідок катастрофи, придбав Лестер у 2010 році. В сезоні 2015/16 команда під керівництвом Клаудіо Раньєрі сенсаційно стала чемпіоном Англії.