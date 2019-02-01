Стали відомі претенденти на звання найкращого тренера місяця в АПЛ

Англійська Прем'єр-ліга оголосила імена фахівців, які позмагаються за звання найкращого тренера за підсумками січня.

До списку потрапили Уле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед), Шон Дайч (Бернлі) та Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон), інформує офіційний Twitter АПЛ.

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Зазначимо, манкуніанський клуб у січні здобув три перемоги та одну нічию, Бернлі під керівництвом Дайча у січні двічі святкував перемогу та двічі ділив очки, а Ральф Хазенхюттль також святкував дві перемоги та здобув дві нічиї біля керма Саутгемтона.

Взяти участь у голосуванні можна за посиланням.

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