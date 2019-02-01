Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця місяця в АПЛ

Англійська Прем'єр-ліга оголосила імена футболістів, які позмагаються за звання найкращого футболістаа за підсумками січня.

До списку номінантів потрапили: голкіпер Том Хітон (Бернлі), захисник Віктор Лінделеф (Манчестер Юнайтед), хавбеки Джеймс Ворд-Праус (Саутгемптон) та Джошуа Кінг (Борнмут), форварди Александр Ляказетт (Арсенал) і Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед).

Стали відомі претенденти на звання найкращого тренера місяця в АПЛ

Взяти участь у голосуванні можна за посиланням. До слова, результати опитування будуть оголошені 8 лютого.

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