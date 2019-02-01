toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР ЗИМОВІ ЗБОРИ

Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця місяця в АПЛ

22:30 78 Читать на русском
Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця місяця в АПЛ
Маркус Решфорд / reuters

Англійська Прем'єр-ліга оголосила імена футболістів, які позмагаються за звання найкращого футболістаа за підсумками січня.

До списку номінантів потрапили: голкіпер Том Хітон (Бернлі), захисник Віктор Лінделеф (Манчестер Юнайтед), хавбеки Джеймс Ворд-Праус (Саутгемптон) та Джошуа Кінг (Борнмут), форварди Александр Ляказетт (Арсенал) і Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед).

Стали відомі претенденти на звання найкращого тренера місяця в АПЛ

Взяти участь у голосуванні можна за посиланням. До слова, результати опитування будуть оголошені 8 лютого.

Ігуаїн, Мората, Пйонтек та ще 7 найгучніших трансферів зими-2019

Теги
Том Хітон Том Хітон Арсенал Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Саутгемптон Саутгемптон Бернлі Бернлі Англія Борнмут Борнмут Віктор Лінделеф Віктор Лінделеф Маркус Решфорд Маркус Решфорд Александр Ляказетт Александр Ляказетт Джеймс Ворд-Праус Джеймс Ворд-Праус Джошуа Кінг Джошуа Кінг
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
31
хв
Леванте
14:00
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук