"Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії – не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Алієва затримала патрульна поліція Києва – правоохоронці застосовували наручники

Пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився та разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок.

Аби перешкодити діям поліцейських, пасажирка залізла на службовий автомобіль. Обох громадян ми затримали та доставили до поліцейського відділку. Надалі, рішення по справі прийматиме суд", – йдеться у заяві на сторінці Патрульної поліції Києва у Facebook.

В підсумку, на Алієва було складено три протоколи: керування транспортним засобом у стані сп'яніння, дрібне хуліганство, рух смугою громадського транспорту.

Нагадаємо, екс-футболіста затримали 12 квітня у Києві. Останнім часом Олександр Алієв виступав за команду IGNIS у Медіалізі.

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