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Стали відомі імена фігурантів нового відео Нацполіції про договірні матчі

21:36 349 Читать на русском
Стали відомі імена фігурантів нового відео Нацполіції про договірні матчі
Віталій Арановський / соцмережі

Нацполіція 11 грудня опублікувала нове відео, пов'язане з розслідуванням договірних матчів в Україні.

Ведучому програми ТаТоТаке Костянтину Андріюк вдалося дізнатися імена дійових осіб фільму.

Баранка: У сезоні 2017/2018 організатори договірних матчів могли заробити 100 мільйонів євро

За інформацією журналіста, у відео згадувалися арбітри Першої ліги Віталій Арановський і Дмитро Денисюк, інспектор Першої ліги і чемпіонату U-19 Юрій Буренко, асистент Першої ліги Юрій Вишневський, асистент Другої ліги Дмитро Сміляк, гравець Балкан Олександр Райчев і екс-футболіст низки клубів Першої ліги Володимир Козленко.

"Якщо ці арбітри хороші хлопці – будуть сос*ти", – Нацполіція опублікувала шокуючий фільм про "договірняки" в Україні

Теги
Перша ліга Друга ліга Договірні матчі Арбітри Головне ТаТоТаке
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