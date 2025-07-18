"В УАФ знайомі з деталями, там знайомі з усіма обʼєктами цієї історії. І, очевидно, що найближчим часом будуть розмови, офіційні розмови. Не виключено, що буде поліграф на тему цих погроз або непогроз Любеновічу, тому що це тема дуже тонка. Маємо поки що тільки слова однієї людини.

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За моєю інформацією, той агент, один з агентів, який влаштовував Любеновіча у Ворсклу, сказав, що готовий пройти поліграф. Очевидно, що готовий спростувати або всі слова Желько Любеновіча, або якісь слова щодо погроз", – сказав Звєров в авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

"Не розумію, чому ніде не лунали імена винуватців. Костянтин Лемішко (екс-футболіст Ниви Тернопіль та Олександрії) та Ярослав Зварич. Колега Володимир Звєров повідомив, що фігурантів вже запросили до комітету етики та чесної гри УАФ. Мені цікаво, як карати людей, які не мають агентської ліцензії? Відсторонення від футболу?" – написав Володимир Бебех у своєму Telegram-каналі "Бомбардир".

Нагадаємо, Любеновіч залишив посаду наставника Ворскли після 17 днів роботи через погрози агентів. Серб відмовився називати прізвища цих людей. Обох агентів вже запросили до комітету етики та чесної гри УАФ.

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