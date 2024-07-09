Сторони підпишуть орендну угоду на один рік, яка передбачатиме першочергове право ізраїльського клубу на викуп контракту захисника, повідомляє Sport.ua. Викуп стане обов'язковим, якщо гравець проведе 80% матчів за сезон.

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Оренда гравця обійдеться ізраїльському клубу в 500 тисяч євро, а за повноцінний трансфер доведеться заплатити 2,5 мільйони євро, що в сумі складе 3 мільйони євро. У Маккабі Хайфа Сирота зароблятиме 400 тисяч євро за сезон, тоді як у Динамо Київ його річна зарплата становить 300 тисяч євро без урахування бонусів.

Нагадаємо, Сирота – вихованець Динамо. До основної команди приєднався влітку 2020 року. Минулого сезону провів за киян 20 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом. За збірну України провів 2 поєдинки. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

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