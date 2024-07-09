Стали відомі деталі трансферу захисника Динамо до Ізраїлю – він буде отримувати більше, ніж у Києві
Захисник Динамо Олександр Сирота перейде до Ізраїльського Маккабі Хайфа.
Сторони підпишуть орендну угоду на один рік, яка передбачатиме першочергове право ізраїльського клубу на викуп контракту захисника, повідомляє Sport.ua. Викуп стане обов'язковим, якщо гравець проведе 80% матчів за сезон.
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Оренда гравця обійдеться ізраїльському клубу в 500 тисяч євро, а за повноцінний трансфер доведеться заплатити 2,5 мільйони євро, що в сумі складе 3 мільйони євро. У Маккабі Хайфа Сирота зароблятиме 400 тисяч євро за сезон, тоді як у Динамо Київ його річна зарплата становить 300 тисяч євро без урахування бонусів.
Нагадаємо, Сирота – вихованець Динамо. До основної команди приєднався влітку 2020 року. Минулого сезону провів за киян 20 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом. За збірну України провів 2 поєдинки. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.
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