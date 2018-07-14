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Стали відомі дати 1 попереднього раунду Кубка України

17:53 122 Читать на русском
Стали відомі дати 1 попереднього раунду Кубка України
Кубок України / ФФУ

У Будинку Футболу відбулось жеребкування 1 попереднього раунду Кубка України. Стали відомі дати та час початку матчів.

17 липня

Таврія-Сімферополь – Чайка 18:00

18 липня

Вікторія – Нива Т 17:00

Калуш – Буковина 17:00

Реал Фарма – Нива В 17:30

Нікополь – Мир 17:30

Енергія – Кристал 17.30

Поділля – Металург 18:00

Верес – Минай 18:00

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Верес Верес Нива Вінниця Нива Вінниця Нікополь-НПГУ Нікополь-НПГУ Минай Минай Калуш Калуш Вікторія Вікторія Металург Запоріжжя Металург Запоріжжя Таврія-Сімферополь Таврія-Сімферополь Буковина Буковина Нива Тернопіль Нива Тернопіль Мир Мир Чайка Чайка Реал Фарма Реал Фарма Кубок України Кристал Кристал
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