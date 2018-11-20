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Стали відомі 5 претендентів на нагороду Golden Boy-2018

21:48 210 Читать на русском
Стали відомі 5 претендентів на нагороду Golden Boy-2018
Джастін Клюйверт / Соцмережі

Визначились 5 молодих гравців, які позмагаються за нагороду найкращого футболіста до 21 року.

До списку 5 фіналістів потрапили Маттейс де Лігт з Аякса, Трент Александер-Арнольд з Ліверпуля, Джастін Клюйверт з Роми, Вінісіус Жуніор з Реала та Патрік Кутроне з Мілану.

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Нагорода Golden Boy вручається кожного року найкращому футболісту світу, який не досяг 21 року. Зауважимо, що у 2017 році нагороду отримав француз Кіліан Мбаппе.

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Церемонія нагородження проходитиме 17 грудня у Турині, саме тоді буде названо переможця.

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