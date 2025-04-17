За даними джерела, український голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан отримує заробітну плату у розмірі 1,53 мільйона євро за сезон. Контракт 30-річного гравця розрахований на два з половиною сезони, таким чином Бущан загалом отримає близько 3,8 мільйона євро. Варто відзначити, що футболісти у Саудівській Аравії не сплачують податки за дохід, отже вся сума є "чистою".

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Нагадаємо, Георгій Бущан перейшов до Аль-Шабаба в січні з київського Динамо за 3 мільйони євро. В нинішньому сезоні воротар провів 8 матчів за клуб, у яких пропустив 16 голів.

Наразі Аль-Шабаб посідає 6-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

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