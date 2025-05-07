Київське Динамо поповнило свої ряди 25-річним колумбійським півзахисником Анхелем Торресом.

Динамо офіційно оголосило про трансфер колумбійського вінгера

Журналіст іспанського видання Relevo Маттео Моретто підтвердив підписання Торресом угоди на три роки – до липня 2028-го. Також він повідомив про те, що в контракті гравця прописана клаусула в розмірі 15 млн євро.

Останнім клубом Анхеля Торреса був Сентрал Кост Марінерс з Австралії, за який він грав до липня 2024 року. За австралійський клуб колумбієць провів 33 матчі, забив 15 голів, зробив 7 асистів і став чемпіоном країни сезону-2023/2024.

El joven extremo colombiano Ángel Torres es nuevo jugador del Dinamo de Kiev.



Llegó como agente libre y firmó un contrato de tres años con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. pic.twitter.com/lnMAUPtlAT — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 7, 2025

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