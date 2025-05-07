Стала відома клаусула новачка Динамо Торреса – сума в понад 10 мільйонів
Півзахисник Анхель Торрес підписав із Динамо трирічний контракт.
Київське Динамо поповнило свої ряди 25-річним колумбійським півзахисником Анхелем Торресом.
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Журналіст іспанського видання Relevo Маттео Моретто підтвердив підписання Торресом угоди на три роки – до липня 2028-го. Також він повідомив про те, що в контракті гравця прописана клаусула в розмірі 15 млн євро.
Останнім клубом Анхеля Торреса був Сентрал Кост Марінерс з Австралії, за який він грав до липня 2024 року. За австралійський клуб колумбієць провів 33 матчі, забив 15 голів, зробив 7 асистів і став чемпіоном країни сезону-2023/2024.
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