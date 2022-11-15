Колишній український тенісист Сергій Стаховський прокоментував останні висловлювання президента ФІФА Джанні Інфантіно, який закликав припинити війну в Україні на час проведення ЧС-2022.

"Маю чудову ідею для пана Інфантіно. Чому б вам не запропонувати Ірану не виконувати смертні вироки протягом місяця ЧС. Це була б унікальна можливість для керівництва Ірану продемонструвати свою "людяність", – написав Стаховський у Twitter.

ЧС-2022: Інфантіно закликав припинити війну в Україні на час Мундіалю

Заява Інфантіно виглядає доволі цинічною, адже саме за його каденції Росія провела чемпіонат світу у 2018 році, а заклики світової спільноти бойкотувати Мундіаль у Катарі через систематичне порушення прав людини ФІФА ігнорує. Ідентичною є реакція на прохання відсторонити Іран, який допомагає Росії, постачаючи зброю для вбивства українців, та порушує права людей у своїй країні.

Зрештою, припинити ведення вогню та зупинити війну в Україні може РФ, з президентом якої Джанні доволі непогано товаришує. Терористам потрібно всього лише звільнити усі захоплені українські території.

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