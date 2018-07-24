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Стадіон Ворскли буде перевірений УЄФА – комісія вже прибула в Полтаву

20:10 9 Читать на русском
Стадіон Ворскли буде перевірений УЄФА – комісія вже прибула в Полтаву
Стадіон Ворскла імені Бутовського / фото із соцмереж

Спеціальна комісія УЄФА перевірить полтавський стадіон Ворскла імені Бутовського, на якому клуб планує приймати матчі групового етапу Ліги Європи 2018/19.

В Полтаву прибули представники УЄФА для перевірки стадіону імені Олексія Бутовського. Комісія перевірить відповідність арени вимогам УЄФА на предмет проведення єврокубкових поєдинків, повідомляє Footboom.

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Один з інспекторів знаходиться в Полтаві з учорашнього дня, ще один прибуде сьогодні. Сама перевірка пройде 25 липня. Після цього комісія повідомить український клуб про результати.

Нагадаємо, Ворскла посіла 3 місце в УПЛ 2017/18 та здобула право грати у груповому турнірі Ліги Європи 2018/19.

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Теги
Ворскла імені О. Бутовського Ворскла Ворскла Ліга Європи УЄФА
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