Багатостраждальна спортивна арена ніяк не може отримати повноцінного власника.

Прокуратура Сумської області відкрила кримінальну справу за фактом продажу стадіону Ювілейний в Сумах за заниженою ціною.

Арештований стадіон у Сумах пішов з молотка за 8 млн гривень

За повідомлення видання Сумські дебати, арену арештували, готуються підозри організаторам торгів – посадовим особам виконавчої служби, а також покупцям об’єкту.

Нагадаємо, стартова ціна лоту становила 5 438 418 гривень, а продати споруду вдалося за 8 мільйонів 120 тисяч гривень – переможцем на торгах стало товариство з обмеженою відповідальністю "Північ Агро Сервіс" з селища міського типу Миколаївка. Аукціон пройшов на електронній платформі OpenMarket.

Уперше за 82 роки: чому одразу два легендарні клуби Південної Америки йдуть на дно