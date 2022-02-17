Adjarabet Arena, яка розташована в Батумі, підсвітили жовто-синіми кольорами, інформує Ajara PMC.

Акція була проведена на честь нового українського свята – Дня єднання. Його тепер відзначатимуть щорічно 16 лютого. Мета Дня єднання – консолідувати українців перед лицем загрози та інформаційного тиску з боку Росії.

До слова, будівництво Adjarabet Arena завершилось у липні 2020 року, тут грає Динамо Батумі. Стадіон розрахований на 20 тисяч місць.

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