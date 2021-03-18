Директор Центру Симона Візенталя – організації, яка займається захистом прав людини, боротьбою з тероризмом та антисемітизмом – звернувся до президента ФІФА Джанні Інфантіно з проханням відреагувати на перейменування міського стадіону в Тернополі на честь головнокомандувача УПА Романа Шухевича, повідомляє офіційний сайт Центру.

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Очільник організації Шимон Самуельс закликав Міжнародну федерацію футболу вплинути на УАФ і посприяти забороні проведення матчів на арені, допоки її не перейменують "у дусі статуту ФІФА".

У своїй аргументації останній назвав Шухевича "нацистським колаборантом" заявивши, що "ФІФА не повинна асоціюватися з використанням футболу на службі ненависті". Самуельс також попросив Інфантіно винести це питання на обговорення на найближчому Конгресі ФІФА.

Нагадаємо, оновлений стадіон імені Шухевича перейменували 5 березня. Він є домашньою ареною тернопільської Ниви і вміщує 15150 глядачів. Саме тут відбудеться фінал Кубка України сезону 2020/21.

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