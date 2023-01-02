Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно зараз перебуває у Бразилії і неабияк хвилюється через спадок Короля.

Труну з тілом Пеле привезли на стадіон Сантоса

"Ми попросимо кожну країну світу назвати один зі своїх футбольних стадіонів іменем Пеле. Такий крок повинен нагадувати кожній дитині про цього гравця", – наводить слова Інфантіно Goal.

Нагадаємо, триразовий чемпіон світу помер на 83-му році життя через прогресування ракової пухлини.

"Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили