Стадіон Пеле повинен бути у кожній країні – ФІФА готує відповідне прохання
22:09 - Читать на русском
ФІФА сподівається увіковічнити єдиного триразового переможця чемпіонатів світу.
Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно зараз перебуває у Бразилії і неабияк хвилюється через спадок Короля.
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"Ми попросимо кожну країну світу назвати один зі своїх футбольних стадіонів іменем Пеле. Такий крок повинен нагадувати кожній дитині про цього гравця", – наводить слова Інфантіно Goal.
Нагадаємо, триразовий чемпіон світу помер на 83-му році життя через прогресування ракової пухлини.
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