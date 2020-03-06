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Стадіон Олександрії не готовий до використання VAR – відома причина

16:39 213 Читать на русском
Стадіон Олександрії не готовий до використання VAR – відома причина
КСК Ніка / фото із відкритих джерел

Стадіон КСК Ніка, на якому проводить домашні матчі Олександрія, не готовий технічно забезпечити використання відеоповторів.

 

Домашня арена Олександрії не готова до роботи системи VAR через проблеми з офсайдними камерами, повідомляє Футбол NEWS.

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Відзначається, що система відеоповторів не застосовуватиметься в Олександрії доти, поки на стадіоні не будуть виправлені всі невідповідності.

Планувалося, що VAR працюватиме на грі 22-го туру УПЛ Олександрії проти Динамо, але через неготовність арени господарів систему будуть використовувати у Чернігові під час матчу Десна – Зоря.

Додамо, що поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться завтра, 7 березня. Початок матчу запланований на 17:00. Наразі команда Володимира Шарана посідає п'яту сходинку турнірної таблиці і на 5 очок відстає від киян, які йдуть третіми.

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Теги
Олександрія - Динамо КСК Ніка Олександрія Олександрія Відеоасистент арбітра (VAR)
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