Стадіон Олександрії не готовий до використання VAR – відома причина

Стадіон КСК Ніка, на якому проводить домашні матчі Олександрія, не готовий технічно забезпечити використання відеоповторів.

Домашня арена Олександрії не готова до роботи системи VAR через проблеми з офсайдними камерами, повідомляє Футбол NEWS.

Олександрія – Динамо: Вантух не допоможе команді Шарана через угоду з киянами

Відзначається, що система відеоповторів не застосовуватиметься в Олександрії доти, поки на стадіоні не будуть виправлені всі невідповідності.

Планувалося, що VAR працюватиме на грі 22-го туру УПЛ Олександрії проти Динамо, але через неготовність арени господарів систему будуть використовувати у Чернігові під час матчу Десна – Зоря.

Додамо, що поєдинок Олександрія – Динамо відбудеться завтра, 7 березня. Початок матчу запланований на 17:00. Наразі команда Володимира Шарана посідає п'яту сходинку турнірної таблиці і на 5 очок відстає від киян, які йдуть третіми.

Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ