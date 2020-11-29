Влада Неаполя пішла на красивий крок, аби достойно вшанувати пам'ять Дієго Марадони, який став справжньою легендою місцевого Наполі.

Мер Неаполя Луїджі Де Маджістріс анонсував зміну назви місцевого стадіону "Сан-Паоло" – арена буде перейменована у "Стадіон Дієго Армандо Марадона", інформує Football-Italia.

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"Було багато прекрасних ідей, але в підсумку ми зупинилися на назві "Стадіо Дієго Армандо Марадона", – цитує видання Де Маджістріса. Відзначимо, що серед пропозицій були варіанти "Стадіо Комунале Дієго Марадона" і "Арена Дієго Марадона".

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

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