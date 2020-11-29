Стадіон Наполі офіційно перейменують на честь Дієго Марадони
Влада Неаполя пішла на красивий крок, аби достойно вшанувати пам'ять Дієго Марадони, який став справжньою легендою місцевого Наполі.
Мер Неаполя Луїджі Де Маджістріс анонсував зміну назви місцевого стадіону "Сан-Паоло" – арена буде перейменована у "Стадіон Дієго Армандо Марадона", інформує Football-Italia.
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"Було багато прекрасних ідей, але в підсумку ми зупинилися на назві "Стадіо Дієго Армандо Марадона", – цитує видання Де Маджістріса. Відзначимо, що серед пропозицій були варіанти "Стадіо Комунале Дієго Марадона" і "Арена Дієго Марадона".
Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.