Муніципалітет Неаполя одноголосно схвалив перейменування місцевого стадіону на честь аргентинця, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Ініцатива надійшла від мера міста Луїджі де Магістріса та радника з питань топоніміки Алессандри Клементе. Стадіон Сан-Паоло віднині носитиме назву Дієго Армандо Марадона. Таким чином, буде увіковічнене прізвище легендарного аргентинця, який відіграв за Наполі сім років (1984 – 1991) та двічі приводив клуб до чемпіонства.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

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