У Неаполі хочуть вшанувати пам'ять Дієго Марадони, який помер 25 листопада від серцевого нападу. Знаменитий аргентинець виступав за місцеву команду з 1984 по 1991 рік.

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Мер Неаполя Луїджі де Маджістріс у Twitter запропонував назвати арену Сан-Паоло на честь Марадони. Зауважимо, що стадіон належить якраз місту, а не клубу, тому проблем з перейменуванням виникнути не повинно.

Нагадаємо, саме при Марадоні Наполі перебував на піку слави. "Партенопеї" двічі стали чемпіонами Італії та виграли Кубок УЄФА 1988/89.

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