Стадіон Наполі хочуть перейменувати на честь Марадони
Домашня арена "партенопеї", вочевидь, носитиме ім'я кумира Неаполя.
У Неаполі хочуть вшанувати пам'ять Дієго Марадони, який помер 25 листопада від серцевого нападу. Знаменитий аргентинець виступав за місцеву команду з 1984 по 1991 рік.
Смерть Марадони: стали відомі останні слова легендарного футболіста
Мер Неаполя Луїджі де Маджістріс у Twitter запропонував назвати арену Сан-Паоло на честь Марадони. Зауважимо, що стадіон належить якраз місту, а не клубу, тому проблем з перейменуванням виникнути не повинно.
Нагадаємо, саме при Марадоні Наполі перебував на піку слави. "Партенопеї" двічі стали чемпіонами Італії та виграли Кубок УЄФА 1988/89.
"Я помітив стволи – думав, що нас усіх повбивають": Марадона у Наполі і ще кілька крутих історій