"Стадіон ЛФФ у Вільнюсі дуже специфічний, збірній України буде дуже складно", – українець Бушман

Вінгер литовського Каунаса Юрій Бушман розповів про стадіон ЛФФ, на якому збірна України зіграє у матчі відбору до Євро-2020.

"З моєї команди в збірній Литви грає крайній захисник Егідіюс Вайткунас. Він універсал, може зіграти на обох флангах. Я його відразу попередив: "Тобі все одно, на якому фланзі проти України виходити – проти Ярмоленко або Коноплянки, "возити" тебе будуть у будь-якому випадку.

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Стадіон ЛФФ, де пройде матч, дуже специфічний. Мало того, що газон штучний, так ще і синтетика не найвищого класу, такий собі бюджетний варіант. Гравці збірної України відчують це, важкувато їм доведеться. Для них це буде свого роду пастка.

До того ж поле перебуває під досить великим навантаженням – окрім збірної, на ньому постійно тренуються і грають Жальгіріс, Тракай, плюс дві або три команди з Вільнюса з Першої ліги. Натуральна трава такого б уже не витримала. Так що стадіон хоч і вважається національним, але рівень у нього зовсім не європейський", – поділився Бушман у коментарі Сегодня.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Литвою у матчі відбору до Євро-2020 завтра, 7-го вересня, а через 3 дні зіграє проти Нігерії у товариському матчі.

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