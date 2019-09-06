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"Стадіон ЛФФ у Вільнюсі дуже специфічний, збірній України буде дуже складно", – українець Бушман

15:07 169 Читать на русском
"Стадіон ЛФФ у Вільнюсі дуже специфічний, збірній України буде дуже складно", – українець Бушман
Тренування збірної України / УАФ

Вінгер литовського Каунаса Юрій Бушман розповів про стадіон ЛФФ, на якому збірна України зіграє у матчі відбору до Євро-2020.

 

"З моєї команди в збірній Литви грає крайній захисник Егідіюс Вайткунас. Він універсал, може зіграти на обох флангах. Я його відразу попередив: "Тобі все одно, на якому фланзі проти України виходити – проти Ярмоленко або Коноплянки, "возити" тебе будуть у будь-якому випадку.

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Стадіон ЛФФ, де пройде матч, дуже специфічний. Мало того, що газон штучний, так ще і синтетика не найвищого класу, такий собі бюджетний варіант. Гравці збірної України відчують це, важкувато їм доведеться. Для них це буде свого роду пастка.

До того ж поле перебуває під досить великим навантаженням – окрім збірної, на ньому постійно тренуються і грають Жальгіріс, Тракай, плюс дві або три команди з Вільнюса з Першої ліги. Натуральна трава такого б уже не витримала. Так що стадіон хоч і вважається національним, але рівень у нього зовсім не європейський", – поділився Бушман у коментарі Сегодня.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Литвою у матчі відбору до Євро-2020 завтра, 7-го вересня, а через 3 дні зіграє проти Нігерії у товариському матчі.

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Юрій Бушман Юрій Бушман Україна Україна Литва Литва Євро-2020 Українці за кордоном Литва - Україна
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